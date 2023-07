Oudere man steelt rinkelende gsm uit auto: “Een verstrooidheid”

Kortrijk krijgt primeur van De Lijn: eerste van de nieuwste generatie e-bussen maakt intrede in de stad

De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn start met emissievrij openbaar vervoer in de regio Kortrijk. Reizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de eerste drie elektrische bussen, die de komende weken aangevuld worden met nog eens 13 e-bussen. Kortrijk is een van de eerste steden waar de nieuwste generatie van e-bussen in dienst worden genomen.