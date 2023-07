Oude begraafplaats moet nieuwe groene link vormen tussen het park en Site Sportspoor

Huis onbewoon­baar nadat elektri­sche bromfiets vuur vat: “Ik heb hem gisteren pas gekocht”

Een elektrische bromfiets heeft dinsdagnamiddag plots vuur gevat in een woning in de Groothofstraat in Beveren bij Roeselare. De gevolgen zijn groot, de woning van Georges Verdonck (57) is onbewoonbaar. “Ik heb die bromfiets pas gisteren aangekocht”, stamelt de man.