Oud zwembad maakt plaats voor grasweide

Dirk en Daphné laten Tennisclub Roeselare over aan sportbe­drijf van Marc Coucke en ex-voetballer Tom De Sutter: “Tijd om meer aan onszelf te denken”

Tennisclub Roeselare (TCR) wordt overgenomen door Arenal, het padelbedrijf van gewezen Anderlecht- en Club Brugge-spits Tom De Sutter en ondernemer Marc Coucke. Na negen jaar nemen Dirk De Vries (46) en Daphné Vansevenant (37) afscheid van de oudste tennisclub van de Rodenbachstad. “Door keihard te werken zijn we erin geslaagd om een club die op sterven na dood was volledig herop te bouwen. Nu is het tijd om iets meer aan onszelf te denken”, zegt het koppel dat ons een glimp biedt op zowel hun toekomst als die van TCR.