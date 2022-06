Opnieuw tijdelijke speelelementen tijdens de zomervakantie

De speelelementen komen dit jaar aan de speelweide aan de Zwemkom in Wevelgem, aan de feestweide in de Kerkstraat in Gullegem en op het Sint-Maartensplein nabij de Stekke in Moorsele. “We zoeken elk naar naar nieuwe locaties”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V). “Er komen verschillende speeltuigen met kleurrijke touwweefsels waarop gespeeld, gesprongen, geklauterd en geluierd kan worden. We kijken altijd uit naar plaatsen waar buren en buurten dichter bij elkaar gebracht worden en waar tot op vandaag weinig speelelementen voorzien zijn.” Aan de Zwemkom zijn de speelementen al geplaatst. Tegen het begin van de zomer zullen ze ook op de drie plaatsen aanwezig zijn en blijven de hele zomer lang staan. “Het idee is drie jaar geleden ontstaan tijdens de coronaperiode, waarin veel mensen dicht bij huis bleven tijdens de vakantie. Maar door het succes kreeg het project een vervolg, nu al voor derde keer.”