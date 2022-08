Opnieuw rommelmarkt tijdens weekend van de Kasteelfeesten

kortrijk/wevelgem Leverchi­rurg Mathieu D’Hondt behoort net als zijn idool Michael Schumacher tot de wereldtop: “Mijn robot is net als een Formule 1-wagen: enkel met trainen haal je het maximum eruit”

In zijn dokterspraktijk in AZ Groeninge Kortrijk hangen Formule 1-posters en zijn lezingen start en eindigt hij steevast met een quote van Michael Schumacher: Mathieu D’Hondt (41), een van de beste leverchirurgen van ons land, haalt zijn inspiratie bij de voormalige racekampioen. “Als de passie er is, dan volgt de motivatie automatisch, zei Schumacher. Dat klopt ook, ik doe alles met passie of ik doe het niet.”

