Opgedroogde vijvers raken stilaan weer gevuld

Bellegem Eerste Montebelli kunstmarkt smaakt naar meer: “Er komt volgend jaar zeker een tweede editie”

Zestig kunstenaars verleenden zondag hun medewerking aan de eerste Montebelli. Met succes, want honderden mensen bezochten de kunstmarkt op Bellegemplaats, in de Brouwtorenstraat, tot zelfs in de Sint-Amanduskerk. Het leek wel een mini Place du Tertre, met een knipoogje naar Montmartre in Parijs.

12 september