Op zoek naar de ziel in villa La Roseraie

WERVIK Tot ergernis van N-VA worden wegmarke­rin­gen pas in laatste trimester herschil­derd, schepen reageert: “Nog altijd bedoeling om een aantal aanpassin­gen te laten doen aan onze fietsstra­ten”

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vindt het niet kunnen dat in Wervik heel wat zebrapaden op de gemeentewegen niet zijn herschilderd. “Ik kaartte die toestand al tweemaal aan, in september vorig jaar in een brief aan de burgemeester en in april tijdens de gemeenteraad”, zegt hij. “Het is voorzien om dit in de laatste trimester van dit jaar te laten doen”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Hiervoor hebben we een raamcontract met een firma.”

1 september