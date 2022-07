Op verschillende plaatsen lichte PFAS waarden vastgesteld in Wevelgem

Net zoals overal in Vlaanderen worden in Wevelgem bepaalde gebieden onderzocht om na te gaan of er verhoogde PFAS waarden in het grondwater zitten. Die gebieden worden onderzocht op basis van een lijst van de hulpverleningszone Fluvia waar in het verleden grote branden zijn geweest. Dat komt omdat er vroeger PFAS in het schuim zat dat de brandweer gebruikte om te blussen. In 2006 legde een vernietigende brand het voormalig bedrijf Swann in de Karrestraat in Moorsele in de as. Uit een eerste onderzoek blijkt nu dat er inderdaad verhoogde PFAS Waarden zijn vastgesteld. Bewoners kregen een brief in de bus met enkele adviezen in afwachting van nader onderzoek. “In een straal van 500 meter wordt afgeraden om grondwater te gebruiken en in een straal van 100 meter wordt afgeraden om zelf gekweekte groenten in de tuin en eieren van eigen kippen op te eten”, zegt schepen Stijn Tant. “In de Kortrijkstraat ter hoogte van DATS wordt er afgeraden om geen grondwater gebruiken in een straal van 500 meter. OVAM zal nog uitgebreider onderzoek uitvoeren, hopelijk laat dat niet te lang op zich wachten.”