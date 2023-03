Ook landbouwers protesteren nu tegen komst Katerbos

“Steeds meer landbouwgronden worden opgekocht om er dan bjivoorbeeld een bos op te planten”, zeggen de landbouwers. “Ook dit stuk grond is agrarisch gebied, maar verdwijnt nu als landbouwgrond. Vaak is het Natuur & Bos dat dankzij subsidies dat soort gronden koopt. Wij hebben niet eens de kans om zo’n grond aan te kopen. Te veel landbouwgrond gaat verloren, niet alleen in Wevelgem maar overal in Vlaanderen. In dit geval moeten wij ook maar vaststellen zonder dat er met ons wordt gecommuniceerd.” Enkele tientallen landbouwers verzamelden zich woensdag met tractoren in het centrum van Wevelgem en trokken naar het schepencollege.

Daar werden ze ontvangen door de burgemeester en de schepenen. “We hebben hen ontvangen, net zoals we eerder ook de bewoners van de Groenestraat en Artoisstraat hebben ontvangen”, zegt schepen Stijn Tant (CD&V). “Een definitieve beslissing over het bos hebben we nog niet genomen. Dat gaan we donderdag doen tijdens een extra schepencollege. We gaan alles nog eens goed bekijken en nagaan of we niets over het hoofd hebben gezien. Daarna gaan we in eer en geweten een beslissing nemen over het bos.”