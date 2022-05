Ongeval op de E403 aan de Wevelgemtunnel

Moorsele 26 gezinnen kunnen vanaf 1 mei intrek nemen in nieuwe sociale woningen: “Ze hebben een prachtig zicht om de groene zone die heringe­richt werd”

26 splinternieuwe sociale huurwoningen in de Stijn Streuvelslaan in Moorsele zijn vanaf 1 mei bewoond. Daarmee is gekozen voor een transformatie van de sociale woonwijk. “22 kleine bungalow-woningen zijn vervangen door 26 nieuwe duo-woningen”, vertelt directeur Karel Maddens van de sociale woonmaatschappij De Vlashaard.

28 april