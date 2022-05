Ondernemers kunnen vanaf nu werfmateriaal labelen door gemeente: “De diefstallen van werkmateriaal swingen de pan uit.”

Kortrijk Buurvrouw slachtof­fer vrijgela­ten na dodelijke ruzie op apparte­ment Kortrijkse stations­buurt: “Verdere aanhouding niet langer nodig.”

Na een verblijf van bijna 5 maanden in de gevangenis in het kader van het onderzoek naar de dodelijke burenruzie in de Kortrijkse stationsbuurt, is een buurvrouw van slachtoffer Caroline Kint (65) vrijgelaten. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent besliste dat haar aanhouding niet langer nodig was voor het verdere onderzoek en de openbare orde niet in gevaar komt. “De enige juiste beslissing”, vinden haar advocaten Thomas Vandemeulebroucke en Elisabeth Vanpeteghem.

10 mei