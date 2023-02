Olivier Vandecasteele zit één jaar vast in Iraanse cel: Briefschrijfactie moet helpen om hem vrij te krijgen

Patrick bundelt WO I-dagboeken van broeders Sint-Sixtusab­dij: “Kaas konden ze niet altijd maken, maar bier bleven ze wel produceren”

Wist je dat de normaal zo gesloten abdij van Westvleteren tijdens de Eerste Wereldoorlog in een reusachtig soldatenbivak was herschapen? Het is slechts een van de feiten die te lezen staan in het nieuwe boek van Patrick Libbrecht (63) uit Gullegem. De amateurhistoricus bewerkte oorlogskronieken van drie monniken tot een vlot leesbaar geheel. “Veel aanpassingen aan de tekst heb ik niet gedaan, Roald Dahl-toestanden zijn niet aan mijn besteed.”