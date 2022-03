Oktoberfest krijgt onaangenaam staartje voor dronken man die agressief doet tegen de politie

Net zoals vele anderen had G. de avond voordien zich uitermate geamuseerd op het Oktoberfest in Wevelgem. Hij dronk daar behoorlijk wat bier maar deed zich ook tegoed aan jenever. “Hij was van plan te blijven slapen bij vrienden in de buurt maar dat liep toch anders”, zegt z’n advocate. “Mijn cliënt stapte toch in z’n wagen en had dat uiteraard beter niet gedaan.” Op het bewuste kruispunt was er echter bijna geen doorkomen aan, omdat er nog zoveel volk aanwezig was. Toen de politie G. interpelleerde, gedroeg hij zich agressief. Dat kon op weinig sympathie rekenen bij de rechter. Die gaf hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van 800 euro.