Nieuwe podcast zet West-Vlaamse sporters in de kijker

Wim Vandoorne, Christophe Dupont en Youri Bultynck organiseerde in oktober Flandriens in het dorp in OC De Stekke in Moorsele. Dat was een praatavond met mensen uit het wielermilieu zoals Mauri en Wim Vansevenant en Shari Bossuyt. “Er was meteen een klik bij ons en het smaakte naar meer”, vertellen de organisatoren. Podcasts zitten meer dan ooit in de lift, en de mannen springen mee op de kar en hebben nu vzw WestCast opgericht. “De bedoeling is om telkens een uitgebreid gesprek aan te gaan met West-Vlaamse sporters, bekend en minder bekend. Het zal niet zozeer over hun sportieve prestaties gaan, die kennen we allemaal, maar vooral het leven van de mens achter de sporter.” Ze willen maandelijks een podcast opnemen die ook gefilmd zal worden en nadien integraal zal uitgezonden worden op diverse kanalen zoals Youtube. De eerste opnames stonden gepland op 14 februari in Eetcafé ‘t Leeuwke in Wevelgem. De geplande gasten waren Oshin Derieuw, Griet Eeckhout en Jessica Vervaecke, met als thema ‘powerladies’ in de sport. “Maar Oshin moest op het laatste moment afzeggen wegens ziekte. De opnames zullen nu doorgaan eind januari.”