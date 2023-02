Nieuwe Grensleiefietsroute voorgesteld: “57,8 kilometer fietsplezier”

De provincie West-Vlaanderen heeft het volledige recreatieve fietsroutenetwerk hertekend. Oude fietsroutes zoals de Tabaksfietsroute in Wervik en de Kommiezenfietsroute in Menen die eind vorige eeuw werden ingevoerd, werden geschrapt. De provincie wilde een betere spreiding van die fietsroutes. De nieuwe Grensleiefietsroute is een volledig nieuwe fietsroute van 57,8 kilometer. “Ongeveer de helft van de Grensleiefietsroute loopt via de autovrije jaagpaden langs de Leie en het Kanaal Ieper - Komen”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Onderweg fiets je langs de Basiliek van Dadizele, de prachtige beekvalleien van de Gasthuisbossen tegen Ieper en de Balokken in Wervik.” De nieuwe route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent vijf verschillende startpunten: Toerisme Wervik, Waalvest in Menen, Guldenbergplein in Wevelgem, Toerisme Moorslede en de Zandvoordeplaats in Zandvoorde.