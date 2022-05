Nieuwe en modernere toeristische brochure voor Wevelgem: “Moet ondernemers extra duwtje in de rug geven na corona”

In de brochure komen vier categorieën aan bod. “Beleef, bewoner, droom en proef”, vertelt schepen voor Toerisme Mathieu Desmet (CD&V). “In de categorie ‘Beleef’ worden vooral activiteitten zoals de wandel- en fietsroutes, speeltuintjes, groenzones en de indoor- en outdoor sportmogelijkheden belicht. ‘Bewonder’ focust op onze verrassende plekken en bezienswaardigheden, zoals het bijenkunstwerk Relais of het FAS-museum.” Alle info over logeren in Wevelgem vinden toeristen terug onder ‘Droom’ en de laatste categorie ‘Proef’ biedt een overzicht van de horeca en streekproducten.

Duwtje in de rug na corona

De nieuwe toeristische brochure is er ook gekomen om de ondernemers een extra duwtje in de terug te geven voor de heropstart na corona. “De cijfers namen in 2020 een duik, maar het is bedoeling zo snel mogelijk terug te keren naar het pre-coronatijdperk”, verduidelijkt schepen Desmet. “Toen waren er in Wevelgem bijna 18.000 overnachtingen en ruim 9.000 verblijfstoeristen. Anderzijds zorgde corona voor meer recreatieve fietsers in de Leiestreek. Daar is het de bedoeling om die stijging te bestendigen en te versterken. In 2020 waren er 2,6 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk, ruim een derde beter dan in 2019.”