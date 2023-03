Nieuwe en laatste DOE-expo over energie in Big Bang Wetenschapsbad

“In België herkent niemand me, hier moet ik om de tien stappen op de foto. Waanzin!”: duivenkwe­ker Kurt (51) ‘als rockster’ ontvangen in China

Hoewel duivenkweker Kurt Platteeuw (51) uit Rumbeke bij ons niet al te bekend is, wordt hij in China op handen gedragen. Want duivensport in China is niet alleen booming, het is er ook prestigieus. “Wie iets wil betekenen, speelt met de duiven.” En daar hebben Chinezen veel voor over, zo blijkt. “Voor mijn topduif kreeg ik een bedrag met 7 cijfers.” Maar die duif heeft China nooit gezien.