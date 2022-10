Nieuwe brochure rond levenseinde en kindergieters op begraafplaatsen

Marke/Menen/Wielsbeke Vandewiele, Galloo en Agristo in running als Onderne­ming van het Jaar

EY (Ernst & Young) organiseert samen met De Tijd en BNP Paribas Fortis voor de 28ste keer de ‘Onderneming van het Jaar’ wedstrijd. Drie van de vier genomineerden komen uit onze regio: Agristo in Wielsbeke, Galloo in Menen en Vandewiele in Marke. Ook Aliaxis in Brussel dingt mee.

15:19