Nieuw mobiel podium gemeente te huur

Voor de aankoop van het mobiele podium gebruikte de gemeente telkens een podium van buurgemeenten. Maar daar stonden vaak kosten tegenover en die podia waren niet altijd beschikbaar. In juni vorig jaar besliste de gemeente om zelf een mobiel podium aan te kopen voor hun evenementen. Het podium wordt zo’n 10 tot 15 keer per jaar gebruikt. Maar de gemeente gaat het podium vanaf 1 april nu ook verhuren. Alle onderwijsinstellingen, andere openbare besturen en organisaties waarmee een convenant is afgesloten, zoals Kokopelli of Carnaval, kunnen het podium huren. Uitzonderingen zijn ook mogelijk, maar moeten worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De huurprijs bedraagt 300 euro. Het podium is 7,5 meter breed en 6,3 meter diep en is volledig overkapt.