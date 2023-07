Nieuw maandrecord voor De Zwemkom met 4.646 zwemmers

Groep a voegt zich voortaan bij NVAPlus dat na de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen de grootste fractie wil worden: “We willen het anders aanpakken, het publiek belang primeert”

Een verrassing van formaat in politiek Moorslede. Groep a neemt volgend jaar in oktober niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst maar gaat in zee met NVA Plus. Beide oppositiepartijen hebben nu elk drie zetels. De grootste fractie worden is de ambitie en in dat geval is men dan aan zet om de coalitie te vormen.