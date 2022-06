Nieuw cultuurseizoen Wevelgem voorgesteld: Maak je op voor Flip Kowlier, Erik van Looy en Absynthe Minded

De grootste namen die Wevelgem binnenkort mag verwelkomen zijn Flip Kowlier, Erik van Looy, Absynthe Minded, Circus Ronaldo, Henk Rijckaert en De Kempvader en nog meer. “Maar we hebben ook aandacht voor nieuw talent en kleine verrassende parels”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). Voor het nieuwe cultuurseizoen wordt nog meer samengewerkt tussen CC Wevelgem en Bib in het Park. “Dat zal je vooral merken aan de vele interessante lezingen, de filmprogrammatie en het aanbod in de bib zelf. Daar zal ook meer met workshops, tentoonstellingen, lezingen, muziek en literaire beleving gewerkt worden. Met BIBXL gaan we ook voor gevarieerde, kleinschalige ontmoetingsmomenten in de bib.”

Het nieuwe cultuurseizoen begint deze zomer met een optredens en theater op verschillende locaties, zoals in de gezellig Kloostertuin. Maar er is ook film in het Park en het kinderfestival Into The Woods in provinciedomein Bergelen. In La Roseraie is er een tentoonstelling, en is er zowel theater in de huiskamer als in een vrachtwagen. “We voelen dat de mensen opnieuw snakken naar een cultureel aanbod, naar ontmoeting en naar nieuwe prikkels. Met dit sterke programma kunnen we hen dit bieden.” De abonnementsverkoop start op maandag 20 juni. Er wordt opnieuw gewerkt met de vertrouwde formule. Vanaf vier voorstellingen heb je recht op abonnementskortingen en een gratis smaakmakervoorstelling. De losse ticketverkoop start op 1 juli. Tickets bestellen kan via de webshop https://www.wevelgem.be/webshop of bellen naar 056/433 495.