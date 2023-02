Natuurpunt Wevelgem koopt grond om er 8,5 hectare bos aan te planten

Waals koppel terecht voor diefstal bontjassen in ho­tel-feest­zaal Cortina: “In slip meegenomen door politie.”

In hun ondergoed. Op die manier is een Waals koppel dat in hotel Cortina in Wevelgem verbleef naar het commissariaat meegenomen. Ze werden er van verdacht in de vestiaire 3 bontjassen te hebben gestolen maar weigerden met de politie mee te werken. Woensdag stonden ze voor de rechter in Kortrijk terecht, mét kledij.