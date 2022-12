“Na Moorsele zit ook Gullegem tegen 2024 zonder bankautomaat”: Aantal bankkantoren in België gehalveerd

Het laatste bankkantoor in Moorsele sloot in september de deuren. “Tegen 2024 zal ook de laatste bankautomaat in Gullegem sluiten”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V). “We ijveren keihard voor het behoud van minstens één bankautomaat per deelgemeente, maar we botsen op een muur. Voor Moorsele gaven ze te kennen dat ze niets konden doen.” Het verdwijnen van veel geldautomaten is een trend die al langer is ingezet over het hele land. In acht jaar tijd halveerde het aantal geldautomaten, op dit moment zijn er nog 4.000 geldautomaten in ons land. En de vier grote banken plannen nog meer sluitingen. België is ondertussen één van de vier landen in Europa waar meer met kaart betaald wordt dan cash.