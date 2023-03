Na lijdensweg door zware coronabesmetting nemen Patrick en Hilde twee jaar later dan gepland afscheid van hun doe-het-zelfzaak: “Kon een jaar lang amper mijn bed nog uit”

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Roeselare knoopt weer aan met zege tegen Gent

Na de uitschuiver bij Maaseik zaterdag heeft Roeselare weer de puntjes op de i gezet met een duidelijke zege tegen de nummer drie Gent. De Oost-Vlamingen konden Roeselare alleen serverend bij momenten in verlegenheid brengen. In de andere onderdelen toonden Verhanneman en zijn maats zich de betere. In de openingsset liep het zelfs helemaal van een leien dakje (13-8 en 19-15) omdat het zelf stevig stond op te slaan. De thuisploeg moest na de kampwissel wel even bekomen toen Gentspeler Kjaer een driepuntenkloof op de bordjes serveerde. Kukartsev pakte op het juiste moment ook uit met een ace en imponeerde weer in aanvallend opzicht: 9 op 14 in het tweede spelletje. Zijn onemanshow zorgde dan ook voor de logische ommekeer. Geen vuiltje aan de lucht voor de mannen van Vanmedegael bij 4-1 en 11-8. Tammearu kwam nog eens op het parket en Plaskie loste Verhanneman af. Maar diep in de derde beurt pakte Kjaer weer uit met bommetjes van aan de opslaglijn (21-21). Ook Ogink deed Roeselare nog eens bibberen bij 24-23. Coolman verzilverde echter de tweede West-Vlaamse matchbal. (MPM)