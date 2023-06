Na 56 jaar sluiten zussen Hilde (57) en Marleen (54) hun Voedingsmarkt Gerda: “De laatste dag zal erg emotioneel zijn”

Zussen Hilde (57) en Marleen (54) Parmentier sluiten op 2 juli hun buurtwinkel Voedingsmarkt Gerda in Wevelgem. Hun mama Gerda startte met de winkel in de Wijnbergstraat in 1967. Nadien namen haar dochters het over en werkten er maar liefst 41 en 30 jaar in. Nu er geen opvolging is voor de winkel, en noodzakelijke investeringen, hebben ze besloten om de geliefde buurtwinkel te sluiten. “We zijn samen opgegroeid in deze winkel, het zal heel raar zijn”, vertellen de zussen.