N-VA wil aangekochte gronden voor uitbreiding Bergelen laten onderzoeken op PFOS

Het provinciedomein Bergelen werd in 2020 met 11 hectare uitgebreid waardoor de totale oppervlakte 70 hectare bedraagt. Eén van de nieuwe gronden ligt aan de andere kant van de autosnelweg en wordt ‘Klein Bergelen’ genoemd. Het is op dat stuk grond waar N-VA graag een extra onderzoek zou hebben naar de giftige stof PFOS. “Op deze terreinen werd vroeger zand gewonnen waarbij een deel van de zandputten later als stort werd geëxploiteerd”, zegt provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA). “PFOS is pas de laatste jaren een probleem geworden. Het bodemonderzoek loopt al langer en daarom is het niet vanzelfsprekend dat ook naar PFOS wordt gezocht.”