Milan (16) en Gregory (43) jeugdprins en prins carnaval Orde van ‘t Belgiekske

Beide kersverse prinsen werden verkozen na een eigen voorstelling en optreden. Prinsen Gregory en Milan kunnen zich alvast opmaken voor de carnavalstoet op 1 mei in Gullegem. Omdat het carnavalsseizoen door corona is opgeschoven en de festiviteiten dit jaar tegenvallen, is beslist dat beiden hun titel tot november 2023 behouden. Milan Verstraete is overigens de zoon van Vincent Verstaete. Hij werd in 2017 al verkozen tot prins carnaval bij de Orde van de Vlaskapelle en in 2019 tot prins carnaval van West-Vlaanderen. “De appel valt dus niet ver van de boom”, lacht Vincent. “Milan wilde ook graag prins carnaval worden, maar bij de Vlaskapelle organiseren ze geen verkiezing voor de jeugd. Bij de Orde van ‘t Belgiekske, waar mijn echtgenote aan verbonden is, wel.”