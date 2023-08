MIJN DORP. Het Wevelgem van Jean-Marie Vandendriessche (70): “Ze laten mijn geliefde molen, in De Droomfabriek zo belangrijk, verloederen”

BURENRU­ZIES. Bijna een halve eeuw getreiter, beslecht met emmers water en een borstel­steel: “Op de duur wist niemand nog hoe het ooit begonnen was”

Gedeelde verantwoordelijkheid, oordeelde een rechter vijf jaar geleden over een burenruzie in Sint-Eloois-Winkel die toen net geen 50 jaar aan de gang was. In de hoofdrol: een aantal zeventigers die al hun leven lang in elkaars buurt woonden. Dat de kwalijke affaire ooit zou leiden tot een vonnis, stond in de sterren geschreven. Maar er was eerst fysiek geweld voor nodig. Intussen is de rust teruggekeerd. Of toch bijna.