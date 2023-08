Mi Kaaza verhuist en dus staat voormalig stationsgebouw te koop: “We zoeken naar een kleiner pand in Wevelgem”

Sloop vroegere KAVA maakt weg vrij voor groene corridor

Het gebouw waar drankenhandel KAVA vroeger zat, aan de Meensesteenweg bij het kruispunt met de Gullegemsesteenweg en Heulsestraat in Bissegem, is gesloopt. De stad kocht het gewezen gebouw van KAVA in 2018 voor 280.000 euro.