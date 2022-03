Metalen staaf op de snelweg: twee wagens beschadigd en brandstoftank van truck lekgeslagen

Man verhuurt jarenlang onbewoonba­re woning: “39 strafpun­ten in zwaarste catego­rieën”

Een 57-jarige man uit Wevelgem riskeert een fikse straf omdat hij al jarenlang een woning verhuurde die niet in orde was. Daarbij bleken tijdens een controle 39 strafpunten te zijn in de zwaarste categorie en waren er ook valrisico’s in het huis. “Alle gebreken zijn al weggewerkt, nu voer ik nog enkel verfraaiingswerken uit”, zei de man tegen de rechter. Zijn stiefdochter woont ondertussen in de woning.

