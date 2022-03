Met kind in de wagen: man dwarst overweg terwijl slagbomen naar beneden gaan

De feiten dateren van 24 augustus 2021 in Wevelgem. A.N. zag hoe de rode knipperlichten brandden aan een overweg en dat de slagbomen neerdaalden. Toch belette het hem niet om zich naar de overzijde van de weg te glippen. “Een levensgevaarlijk manoeuvre”, vond ook de politierechter, die in het proces-verbaal - de politie was getuige van de feiten - las hoe de slagbomen bijna het dak raakten van de passerende wagen. “Op de koop toe zat dan ook nog eens een kind bij u in de wagen.” A.N. knikte bedremmeld maar kon niet echt een uitleg geven voor de inbreuk. “Ik was gehaast en allicht ook wat verstrooid”, liet hij zich ontvallen. De rechter merkte op dat N. al eerder verschillende keren werd veroordeeld in de politierechtbank. Ze ging niet in op de vraag van de man om z’n rijverbod in het weekend te mogen uitvoeren. A.N. mag 15 dagen niet rijden en kreeg een boete van 400 euro.