Mastkop hoogspanningsmast aan Hoge Posthoornstraat succesvol vervangen

Erfgoeddag wordt beestig geestig: 18 activitei­ten met dierlijke twist in 11 gemeenten

Erfgoeddag staat dit jaar volledig in het teken van dieren en op zondag 23 april laten de steden en gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen massaal het beest in zich los. Aan de hand van 18 activiteiten bieden ze jong en oud een verrassende en veelzijdige dierlijke inkijk in hun erfgoedwerking en - collecties. En ook de scholen profiteren mee tijdens de schoolweken. Benieuwd wat er te beleven valt? Wij zetten alle beestige activiteiten netjes op een rij.