Mascottes Tom en Lilly waarschuwen voor schoolgaande kinderen aan De Gulleboom

De mascottes verwelkomen de kinderen op school maar waarschuwen vooral bestuurders voor schoolgaande jeugd. Tom en Lily komen ter hoogte van de rode poort aan de Vrije Basisschool De Gulleboom. Ze moeten bestuurders ertoe aanzetten zich te houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De mascottes komen overgewaaid uit Wallonië, maar de figuurtjes vinden de jongste jaren ook vlug hun weg in Vlaanderen. Ze zijn ongeveer anderhalve meter hoog en staan symbool voor overstekende kinderen. Het idee komt uit het LaMa-project, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De voorbije jaren waren er tal van informatie- en participatiesessies waarbij iedereen zijn ideeën kon geven. Aan de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 werden de eerste ideeën uitgerold. Er kwam een fietszone in de nabijheid van De Gulleboom, de eerste fietszone in Wevelgem. Na een testperiode werd die in januari 2022 definitief ingevoerd.