Marke-Webis gaat weer voor succesvolle spaghettiavond in de Porseleinhallen

Vier gedumpte hondenpups gevonden in maïsveld: “Breng ze naar het asiel!”

In de regio van Lendelede en Sint-Eloois-Winkel werden vorige week in enkele dagen vier hondenpups gevonden in een maïsveld. De diertjes waren uitgehongerd. “Als je niet meer in staat bent om voor je puppies te zorgen, kun je ze altijd gratis afstaan in een dierenasiel”, reageert Dierenasiel De Leiestreek, waar de hondjes terecht konden.