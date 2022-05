Marius Santy (25) brouwt met Gelukzak zijn tweede bier: “Een uniek brouwsel zowel door kenner als liefhebber geapprecieerd”

“Het beste bier dat ik ooit proefde? Oei, daar kan ik geen antwoord op geven. Voor mij is een goed bier een bier dat goed is gebrouwen.” Marius Santy is afkomstig uit Wevelgem, maar woont momenteel in Kortrijk. De twintiger studeerde voor laborant en werd brouwer. Momenteel maakt hij het bier van brouwerij ’t Verzet in Anzegem, dat onder meer de ronkende namen Super Noah, Moose Blues en Unwanted Tattoo verkoopt. “Naast mijn vaste job maak ik in bijberoep eigen bier onder de naam Brouwe Bier. Je kan dus wel zeggen dat ik gepassioneerd bezig ben met mijn stiel”, vertelt Marius. “In 2021 bracht ik met Ladderloper een eerste gerstenat op de markt. Dat is een blond bier van 7 procent. Voor dat bier maakte ik gebruik van 3 soorten hoppe, waaronder het Nieuw-Zeelandse Nelson Sauvin.”

Ladderloper werd een succes en Marius kreeg al vlug goesting om een tweede brouwsel te maken. “Gelukzak is een blond, toegankelijker biertje geworden van 6 procent en het behoort tot de SMASH-bieren. SMASH staat voor Single Malt And Single Hop. Daarbij gebruikt de brouwer, in tegenstelling tot veel andere bieren, slechts een soort hop en een soort mout. “De soort mout ik gebruik is Golden Promise. Dat heeft een licht moutige smaak en behoort tot één van de fijnste moutsoorten in de brouwwereld. De hop die ik voor Gelukzak gebruik is Warneton 7784. Die soort ontdekte een Belgische hopboer uit Waasten in 1994 per toeval in zijn tuin. Hij liet de plant onderzoeken en het bleek om een tot dan onbekende hoppe te gaan. Door te spelen met het unieke mout, hop en gist ontstaat een uniek bier dat zowel door kenners als gewone liefhebbers geapprecieerd wordt.”

Om het bier te bereiden, kan Marius van de brouwinstallatie van ’t Verzet gebruik maken. “Op die manier kan ik alles goed in de gaten houden”, aldus de brouwer. “De namen van mijn bieren vond ik in mijn circusachtergrond. Ik heb eigenlijk al een naam voor een derde brouwsel, hoewel ik nog totaal geen idee heb hoe dat zal smaken.” Meer info over de bieren van Brouwe Bier is te vinden via Facebook. Morgen donderdag 26 mei tussen 10 uur en 18 uur is er een verkoopsmoment in de Rivierstraat 40 in Wevelgem. “Wie bij een bestelling van Gelukzak een bierflesje met een gouden kroonkurk vindt, mag zich als echte gelukzak prijzen en wint een extra grote fles Gelukzak.”

Marius Santy brouwt niet alleen bier in een brouwerij in Anzegem, hij maakt er ook voor zijn eigen bedrijfje Brouwe Bier.

Gelukzak is gemaakt met één soort hop en één soort mout.

Marius Santy met zijn nieuw biertje.