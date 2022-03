Marie Cornillie krijgt na de heisa toch straatnaam: “Ze is onlosmakelijk verbonden met Moorsele”

“Ze was inderdaad geen onbesproken blad”, vertelt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Maar de heisa die na de voorlopige vaststelling is ontstaan geeft duidelijk aan dat Marie ‘Miete’ Cornillie zeker nog niet vergeten is. Daarom vinden we dat het wel een gepaste naam is voor de nieuwe straat.” Na de voorlopige vaststelling kwam er inderdaad protest vanuit de heemkundekring Wibilinga. “Ze keek neer op de dorpelingen, een echte schande”, klonk het in december vorig jaar.