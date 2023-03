Man laat vuilnis frieten achter aan woning: Bewoner spreekt hem aan en krijgt vuistslag

De Wevelgemnaar merkte op 4 maart vorig jaar dat een man buiten aan zijn woning frietjes aan het eten was. Toen C. M. (38) na het verorberen van zijn frietjes wilde weggaan, maar zijn vuilnis doodleuk achterliet, sprak de jongeman hem daarover aan. C. M. zag in eerste instantie zijn fout in en keerde op zijn stappen terug om het vuilnis op te ruimen. “Maar ineens liep hij weg”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënt wilde dat verhinderen en er ontstond duw- en trekwerk. Ineens gaf hij hem prompt een vuistslag en liep weg.” Het slachtoffer vraagt 750 euro schadevergoeding.

Volgens de advocaat van C. M. ligt het gedrag van het slachtoffer mee aan de oorzaak van de reactie van zijn cliënt. “Uiteraard heeft de burgerlijke partij overschot van gelijk dat hij dat vuilnis niet moest achterlaten”, stelt meester Filip Dereuse. “Hij wilde dat ook doen. Maar ineens gaf die jongeman de opmerking of zijn moeder hem zo had opgevoed. De moeder van mijn cliënt was recent overleden, daarom zag hij plots af van het opruimen en wilde vertrekken. Maar hij trok aan zijn fiets en nam de rugzak af van mijn cliënt en liep er zelfs mee naar binnen en wilde het niet teruggeven vooraleer het vuilnis was opgeruimd. Hij wilde duidelijk zelf voor politieagent spelen, iets wat ik nooit zou doen. En dan is er de foute reactie geweest natuurlijk. Maar zonder het gedrag van de burgerlijke partij was die slag nooit gevallen.” C. M. heeft al een rijk gevuld strafregister en riskeert nu nog eens een celstraf van 3 maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 24 april.