Man aan het hoofd geraakt tijdens schietincident in Wevelgemse Spoorwegstraat: daders spoorloos

Dinsdagnamiddag, iets voor 15.30 uur, arriveerde aan een appartementsgebouw langs de Spoorwegstraat in Wevelgem, recht tegenover meubelwinkel Gescova, een auto met Franse nummerplaat. Eén man stapte uit, een andere bleef zitten. Het kwam tot een ruzie met Kenny L., een 38-jarige man die in één van de flats woont en geen onbekende is voor politie en gerecht. De man werd in het verleden al veroordeeld voor onder meer diefstallen, hij kampt ook al vele jaren met een drugsproblematiek. Tijdens die ruzie in de Spoorwegstraat werden enkele schoten gelost. Daarbij werd de 38-jarige Wevelgemnaar geraakt aan het hoofd. Nadien sprong de Fransman weer in het voertuig, dat met een rotvaart wegscheurde. Een man uit de buurt was daar getuige van. De daders zijn voorlopig spoorloos.