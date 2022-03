Man (82) riskeert fikse boete voor illegaal vangen van vogels

Gullegem Schutters­hof­laan maand afgesloten door installa­tie pompstati­on

De gemeente Wevelgem voorziet een pompstation ter hoogte van het kruispunt van de Schuttershoflaan met de Vierschaarstraat in Gullegem. De bedoeling is dat dankzij het pompstation het afvalwater van de woningen in de buurt niet langer in de Bankbeek terecht komt. Door de werken zal de Schuttershoflaan een maand lang afgesloten zijn voor het verkeer.

3 maart