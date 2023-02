Man (66) duwt echtgenote in zwemvijver en bedreigt ze met paardenzweep en hakmes

De man ontdekte dat zijn echtgenote al enkele maanden telkens enkele honderden euro’s stal uit de kluis van de man. In totaal ging het volgens hem tot enkele tienduizenden euro’s. Toen de maat vol was, duwde hij haar in zijn zwemvijver en bedreigde hij haar met een paardenzweep en een hakmes. Ze mocht pas uit het water komen nadat ze de diefstallen bekende. In haar eerste verklaring gaf de vrouw ook aan ze hem had geslagen met de zweep, maar dat laatste trok ze later weer in. Hier riep wel dat hij ‘hare kop zou spletten’. Tijdens een huiszoeking werden ook verschillende wapens en munitie gevonden waarvoor de man geen vergunning had. “Ik heb spijt waarop ik mijn frustratie heb geuit”, zei de man tegen de rechter. “Ik heb haar niet geslagen en wilde ze enkel intimideren. Dat geld was van mij en bedoeld voor mijn kinderen, zelf had ze financieel ook niets te kort dus ik begrijp niet waarom ze dat gedaan heeft.” De vrouw stelde zich geen burgerlijke partij in de zaak. Hij riskeert wel een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden en een boete van 1.200 euro. Vonnis op 13 maart.