Man (63) vrijgesproken voor het in scène zetten van een autodiefstal

Op 6 februari van dit jaar belde Peter D. de politie om te zeggen dat zijn wagen, een vrij exclusieve Fiat 124 Spider Abarth, was gestolen aan zijn woning in Wevelgem. Kort nadien kwam vanuit Noord-Frankrijk een telefoontje. De politie had er op een parking in Roncq de uitgebrande wagen aangetroffen. Volgens het Openbaar Ministerie waren er aanwijzingen genoeg om aan te nemen dat de Wevelgemnaar samen met de dief onder één hoedje had gespeeld. Op die manier zou hij 28.000 euro verzekeringsgeld opstrijken. Peter D. schreeuwde zijn onschuld uit, volgens zijn advocaat was er ook amper bewijs. De rechter is hem daar nu in gevolgd en spreekt de Wevelgemnaar vrij. De dief, Mohamed H. is wel veroordeeld tot 6 maanden cel en 800 euro boete. Hij moet ook 28.000 euro aan de verzekeringsmaatschappij betalen.