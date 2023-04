Man (51) belandt ei zo na meters diep in beek, bij ongeval op snelweg

“Ik zal eens aan je denken tijdens de seks”: uitdagend sms’je van ex-vrien­din doet bij gijzelne­mer (53) stoppen doorslaan

Bob C., de uitzinnige man die vrijdagavond in de Spoelstraat in Roeselare zijn ex-vriendin urenlang gijzelde in haar woning, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man ging Cindy R. te lijf, nadat zij hem een uitdagend berichtje had gestuurd. De vrouw raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.