Man (40) pleegt overval op pizzeria met luchtdrukpistool: “Wilde opgepakt worden”

K. L. uit Wevelgem stapte op 22 januari omstreeks 17.30 uur de vestiging van Domino’s Pizza op de Grote Markt in Wevelgem binnen. “Daar haalde hij een pistool en vroeg om de inhoud van de kassa”, zegt het Openbaar Ministerie. “Daarna zette hij het op een lopen.” De beklaagde was duidelijk herkenbaar op de beelden van de bewakingscamera’s van de pizzeria. Hij droeg ook opvallend rode schoenen. Drie dagen later kon hij worden opgepakt in Menen. “In zijn binnenzak vond de politie ook het wapen terug. het bleek om een luchtdrukpistool te gaan.” Drie dagen voor de overval ging hij ook al aan de haal met een elektrische step uit een fietsenstalling bij grootwarenhuis Carrefour in Wevelgem. Toen hij werd opgepakt gaf hij meteen aan dat hij opgelucht was dat ze hem kwamen halen.

Op de dool

De man was naar eigen zeggen volledig de weg kwijt door een samenloop van omstandigheden. “Ik was mijn werk kwijtgeraakt, mijn woning, mijn vriendin had zelfmoord gepleegd, … het werd me allemaal te veel. Ik wilde opgepakt worden.” Toch liep de man na de overval in de pizzeria weg, in plaats van te wachten op de politie. “Dat is in een reflex gebeurd”, zegt zijn advocaat. “Hij wist waar de camera’s hingen en had zich helemaal niet onherkenbaar gemaakt. De grond zakte onder zijn voeten weg en zag geen uitweg meer, hij was radeloos.” De man moest wel toegeven dat het voor de medewerkster achter de kassa wellicht een bijzonder grote indruk heeft nagelaten.