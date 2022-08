Maandag starten de werken voor de ontharding van Deken Jonckheerestraat: “Vanaf dan is de campus voorgoed verkeersvrij”

WevelgemMaandag zijn de onthardingswerken in de Deken Jonckheerestraat gestart. De straat maakt plaats voor een groenzone met her en der enkele gebouwen. De nieuwe site werd geïnspireerd door Amerikaanse Universiteitsscampussen. “Het zal wennen worden, daarom sluiten we de straat ook meteen af voor het verkeer”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Met de ontharding van de Deken Jonckheerestraat zal de campussite in het centrum van Wevelgem uitgroeien tot een verkeersvrije, groene recreatieruimte en ontmoetingsplaats. Met daarbij aan beide kanten de gevestigde scholen, het woonzorgcentrum, de speelpleinwerking, het jeugdcentrum en de Porseleinhallen.

“Door één straat te knippen, creëren we de groene verkeersvrije site. Dat is echt uniek”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Door de ontharding zal maximale waterinsijpeling en vergroening mogelijk zijn, daarmee wapenen we ons tegen de klimaatopwarming. Er zullen wadi’s geplaatst worden die het water beter vasthouden en een buffer vormen bij overvloedige regenval.”

“We beseffen dat het voor Wevelgemnaars die hun kinderen komen ophalen of afzetten even wennen zal zijn”, gaat de burgemeester verder. “Daarom hebben we beslist om vanaf maandag de straat meteen af te sluiten voor het verkeer, en dat dus voorgoed. Ook de scholen zullen communiceren naar de ouders toe. Op 1 september zouden velen de nieuwe situatie ondertussen al wat gewoon moeten zijn. Het veiligst kom je nog altijd met de fiets. Parkeren doe je eigenlijk best op het Guldenbergplein, van daaruit is het te voet echt niet ver.”

Fietsparking

Het stukje Deken Jonckheerestraat zal voor auto’s wel nog altijd toegankelijk zijn van aan de Lauwestraat tot aan de kleine parking aan het Klooster en het Jeugdcentrum. Eens de werken afgerond zijn zal de parking aan het klooster omgevormd worden tot een fietsparking. Het deel tussen de Lauwestraat en de Acaciastraat wordt ingericht als woonerf, waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten met een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Achter het Sociaal Huis komt er een nieuwe parking. Ook tussen de assistentiewoningen Ter Meersch en WZC St. Camillus komt er een tijdelijke parking. Later wordt die definitief aangelegd, gekoppeld aan de vernieuwings- en uitbreidingsplannen van het SPWe en het WZC. Die parking is bereikbaar vanuit de Kloosterstraat.

Werken zullen één jaar duren

De onthardingswerken zullen in totaal één jaar duren. Maandag werd er gestart met de nutswerken. Die zullen ongeveer tot eind oktober duren. Er wordt gestart aan de kant van de Lauwestraat en zo doorgeschoven tot aan de Kloosterstraat. Daarna start de eerste grote fase met de weg- en rioleringswerken ter hoogte van het verkeersplateau op het kruispunt met de Lauwestraat. Daar komt een nieuwe veilige oversteekplaats. Daardoor zal er 6 weken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Lauwestraat. In deze fase starten ook de voorbereidingswerken aan het BEO-veld (Boorgat Energie-Opslag). “Dat is een hernieuwbare energiebron waarbij aardwarmte zorgt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer”, zegt schepen Stijn Tant (CD&V). “Het Sociaal Huis, woonzorgcentrum Sint-Camillus en de schoolgebouwen zullen daar gebruik van maken.” Begin 2023 starten de weg- en rioleringswerken in de rest van de Deken Jonckheerestraat, van aan de Lauwestraat, richting de Kloosterstraat. Die werken zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen. In een derde en laatste fase, vanaf juni 2023, wordt de Kloosterstraat aangepakt. “Daar komt onder meer een halteplaats voor lijnbussen. Er zijn ook veilige oversteekplaatsen voorzien. De Kloosterstraat wordt na de werken gedeeltelijk zone 30.”

Het hele project kost zo’n 1 miljoen euro. De Vlaamse Overheid subsidieert 250.000 euro.

