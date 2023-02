Maandag start tweede fase heraanleg Overheulestraat

Menen Jordan (28) en Moïtika (25) toveren Brasserie ‘t Belfort om tot Bar à Tres: “Altijd mijn droom geweest”

Jordan Vandepitte (28) en Moïtika Surgeon (25) zijn al van jongs af aan boezemvrienden. Samen waren ze al een tijdje op zoek naar een pand om een café te openen. Nu toverden ze in vier weken tijd het voormalige Brasserie ‘t Belfort op de Grote Markt in Menen om tot hun Bar à Tres. “We hopen om de Grote Markt nieuw leven in te blazen”, klinkt het.