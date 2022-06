Maakt deze weide met paard straks plaats voor nieuwe buurtsupermarkt OKay?

Kortrijk Tweede Vlaams Belang raadslid stopt er mee: “Moe om in een circus te spelen”

Bijna een jaar nadat Jacques Demeersseman (78) opstapte en sindsdien als onafhankelijke zetelt, verliest Vlaams Belang een tweede gemeenteraadslid in Kortrijk. Nu is ook Jan Deweer (75) opgestapt. Hij wil zelfs geen raadslid meer zijn. “Ik ben de autoritaire manier van werken in de raad beu. Ik wil niet meer meespelen in een circus vol slechte clowns”, is het enige wat Jan Deweer er zelf kwijt over wil. Hij streed als gemeenteraadslid vooral voor de Vlaamse zaak.

23 juni