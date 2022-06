Maakt breuk van aandrijfas einde aan carrière van iconische Radio Bingo-auto?

wevelgem BELOOFD IS BELOOFD. Een nieuw zwembad heeft Wevelgem al, maar waar blijft dat nieuw ontmoe­tings­cen­trum voor Gullegem?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren 5 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Wevelgem, waar de inwoners al een nieuw zwembad kregen, maar het nog altijd wachten is op het beloofde ontmoetingscentrum in Gullegem.

31 mei