Maak kans op een Wevelgemse Kadobon tijdens ‘Winterwinkelen’

De gemeente Wevelgem wil met de winteractie nog eens de Wevelgemse Kadobon en de lokale handelaars in de kijker zetten. “Het najaar is traditioneel een periode voor pakjes en cadeautjes”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw. “Om die boodschap te versterken is een winactie uitgewerkt die de hele maand december loopt. Bij dertien handelaars, verspreid over heel Wevelgem, zit een letter verstopt in de etalage. Met die dertien letters kan een woord gevormd worden. Via sociale media komen er geregeld tips. Iedereen kan het woord online of via een invulstrookje doorgeven. Na afloop van de actie worden de winnaars bekend gemaakt.” In totaal verdeelt de gemeente 1.000 euro aan Wevelgemse Kadobonnen, gespreid over 23 winnaars. De hoofdprijs is een Kadobon van 100 euro. De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de ronde sticker op hun etalageraam.