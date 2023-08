Lutgarde blaast honderd kaarsjes uit

“Ze zullen de gevolgen dragen”: Van Quickenbor­ne reageert fors op wildplas­sers tegen combi, Vlaams Belang eist vervroegde politie­raad

Hoe drie dronken gasten na het verjaardagsfeest van de 50-jarige Vincent Van Quickenborne de mist ingingen door tegen een combi te plassen… het verhaal is ‘the talk of the town’ in Kortrijk. “De drie betrokkenen zullen zich moeten verantwoorden”, reageert de vicepremier en federaal minister van Justitie nu fors op sociale media. Vlaams Belang vraagt om de politieraad in Kortrijk vervroegd samen te roepen, over het ‘plasincident’.