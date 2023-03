Lily Libeert, co-CEO chocoladebedrijf Libeert, wint Personality Award

Lily Libeert leidt sinds 2013 samen met haar zus en twee broers het chocoladebedrijf Libeert in Komen. Ze vormen de vierde generatie van het familiebedrijf, dat ooit startte in Izegem. Libeert werd genomineerd voor de Gondola Storecheck Personality Awards, die jaarlijks worden uitgereikt in de foodretail- en consumptie-industrie. De prijzen bekronen persoonlijkheden die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor hun bedrijf en hun sector. Libeert werd door de jury vooral geprezen om haar ondernemingsskills. “Ondernemen in een verzadigde chocolademarkt is niet gemakkelijk. Toch heeft zij meegeholpen om de omzet van het bedrijf te doen verdubbelen. Dat is echt een straffe prestatie”, meent de vakjury.